Москва, 8 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Эффективность вакцин против коронавируса, по предварительным данным, стала меньше, когда в мире распространился новый штамм «Омикрон». Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24».

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«Подобные исследования на сегодняшний день эпидемиологического характера вряд ли возможны, потому что ещё не накопилось достаточного количества информации, поэтому это всё носит характер доклинических (оценок)», — заявил Ишмухаметов.

«Мы исследуем возможности инактивации, нейтрализующей реакции с помощью нашей вакцины у переболевших людей, как сыворотка иммунизированных «Ковиваком» или другими вакцинами людей реагируют на данный вирус. Ну и наши исследования показали, что эффективность снижается — порядка, на сегодняшний день, 62%. Это по ряду предварительных данных», — указал он.