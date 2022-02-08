Белгород, 8 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки лечение от COVID-19 завершили ещё 468 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов, записался на вакцинацию 841 человек.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

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Всего в Белгородской области подтверждён 94 201 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 82 578 человек, скончались от осложнений 1 959 пациентов. Лечатся в стационарах 1 013 жителей, амбулаторно — 8 651 белгородец.

Двукратные прививки от COVID-19 сделали 974 437 человек, в целом на вакцинацию подано 1 054 168 заявок.

По данным федерального оперштаба, за сутки в больницы госпитализировано 214 новых ковид-пациентов.