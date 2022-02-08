Сидней, Австралия, 8 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. За последние 24 часа в самом населенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе выявили 9690 новых случаев заражения коронавируса, что превышает цифру в 7437 случаев днем ранее. Однако количество пациентов с COVID-19 в больницах региона сократилось. Об этом 8 января сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно данным министерства здравоохранения Нового Южного Уэльса, еще 18 человек скончались от COVID-19.

В настоящее время число ковид-пациентов в больницах продолжает снижаться. Сейчас помощь медиков получают 2068 человек с диагнозом COVID-19. Из них 132 находятся в реанимационных отделениях.

Ранее премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте заявил на пресс-конференции, что штат находится в «хорошем положении», а эпидемиологическая ситуация позволяет отменить требование о ношении масок и ограничение по заполняемости помещений.