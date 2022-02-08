Москва, 8 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Производство вакцины «Ковивак» резко возрастёт в 2022 году. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день, как и за последний год, ритмично идёт производство. На сегодня у нас порядка 1,5 млн доз отработанных, запущенных в оборот. Мы планируем в этом году порядка 20 млн, в 2022 году, выпустить», — заявил Ишмухаметов.

«Поэтому на сегодняшний день проблем с производством никаких нет — оно ритмично и, собственно говоря, работа идёт в установленном порядке», — указал он.