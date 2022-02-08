Курск, 8 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 112 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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8 февраля зарегистрировано 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 22 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 92 тыс. 418 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 83 тыс. 149 пациентов, в том числе 243 — за последние сутки.

Всего скончались 2212 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.