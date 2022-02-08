Минск, 8 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Массовые протесты в Казахстане в начале года стали очередным сигналом тревоги для стран постсоветского пространства, включая Белоруссию и Россию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 8 февраля его пресс-служба.

President.gov.by Александар Лукашенко

В ходе заседания Совета безопасности Белоруссии он подчеркнул, что новые опасности будут возникать постоянно. Прямым подтверждением служат недавние события в Казахстане.

«Если сказать буквально — очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства. Да и не только для них», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, январь 2022 года начался в Казахстане с массовых протестов. На западе страны, в Жанаозене и Актау, начались выступления против роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, включая Алма-Ату, и переросли в беспорядки. Казахстанские власти ввели чрезвычайное положение и объявили контртеррористическую операцию.

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