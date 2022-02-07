Москва, , 10:58 — REGNUM Отдать власть в Белоруссии может легко в угоду обществу, но сейчас не те настроения в обществе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

С президентом Белоруссии побеседовал российский журналист Владимир Соловьев.

«И если б я только почувствовал, а тем более факты на стол положили мне, что большинство белорусского народа по закону Лукашенко не поддерживает, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток… Я ушел бы… на пенсию!», — заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос Соловьёва, готов ли Лукашенко отдать власть, он заявил, что для него это «элементарно», а вот кому ее отдавать определить может только сам народ. И если ему, народу, надоест «видеть Лукашенко с каждого утюга», или решит, что «хватит», значит такова воля народа и он свой выбор сделал, добавил Лукашенко. Но есть нюансы.

«Большое количество людей так думало до выборов. Сейчас огромное подавляющее людей садится и говорит: «Слава богу, что он остался». Особенно после Казахстана», — заключил Лукашенко.

Таким образом, Лукашенко отметил, что готов отдать власть по давлением общественного мнения, но делать этого нет нужды, поскольку у общества не те настроения.