Пекин, 8 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Российский сноубордист Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после того, как завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает «Матч ТВ».

Тимофей Колесников Алёна Заварзина и Вик Уайлд

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«Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть», — сказал Уайлд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уайлд выиграл бронзовую медаль на Олимпийских игр — 2022 в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

Напомним, Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом. На Играх-2014 в Сочи он победил в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.