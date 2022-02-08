Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге развернули еще 200 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сообщили 8 февраля в городском оперштабе.

Елена Молчанова ИА REGNUM Койки в госпитале «Ленэкспо»

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На сегодняшний день в Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 29,41%, относительно норматива Минздрава. Ранее власти сообщали, что новые койки развернуты во временном госпитале «Ленэкспо» и ряде коронавирусных больниц.

Согласно городским данным, в стационары, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, за прошедшие сутки поступило 584 пациента (-22 к уровню предыдущих суток). За сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению из стационаров 204 пациента (-45). В настоящее время в коронавирусных стационарах Петербурга находится 8753 человека (+140). В реанимации лежат 648 пациентов (+4), к аппаратам ИВЛ подключены 329 пациентов (-7).

Амбулаторное лечение от ковида и пневмонии в Петербурге получают 158 464 человека, за сутки таких больных стало больше на 5372 человека.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге уменьшился за сутки на 0,23 и составляет сегодня 0,89 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 11 014 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9090 человек, умерли 67 человек.