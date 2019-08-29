Президент России Владимир Путин 7 февраля проводит в Кремле переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По имеющейся информации, на встрече будут обсуждаться российские требования о гарантиях безопасности. Макрон же заявил, что цель его визита в РФ — не допустить «эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины». Уже 8 февраля он планирует быть в Киеве.

Стоит напомнить, что в апреле 2022 года во Франции пройдут очередные президентские выборы. Политологи отмечают, что нынешнее «турне» Макрона — это не что иное, как часть предвыборной кампании. В последнее время французский лидер стремительно терял популярность, в том числе на фоне продолжающейся пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Обсуждалась ситуация вокруг Украины. Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с Минскими договорённостями.

Подробности встречи — в трансляции ИА REGNUM.