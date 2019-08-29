Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обсудила с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы европейской безопасности и ситуацию на границе Украины с Россией и Белоруссией.
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Президент России Владимир Путин 7 февраля проведет встречу в Кремле со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая запланирована на 7 февраля, сообщили в Елисейском дворце.
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Москву планирует заключить с президентом России Владимиром Путиным мирное соглашение по вопросу «вторжения» на Украину. Однако такая «миссия миротворца» может оказаться рискованной, считают авторы статьи, опубликованной изданием Politico.
Ситуацию вокруг Украины обсудили в телефонном разговоре президент США Джозеф Байден и глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом 7 февраля сказано в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома. Напомним, что сегодня Эммануэль Макрон прибудет в Москву, где будет обсуждать Украину с Владимиром Путиным.
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Нормализация международной ситуации невозможна без диалога с Россией. Об этом 6 февраля заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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