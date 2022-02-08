Пекин, 8 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Решение российского лыжника Александра Большунова пропустить спринт на Олимпийских играх в Пекине является обдуманным и благоразумным. Об этом 8 февраля заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Saratov.gov.ru Елена Вяльбе (слева)

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«Это решение лично Саши, и оно действительно обдуманное и благоразумное», — цитирует Вяльбе Sport24.

По её словам, это решение далось Большунову нелегко.

Она отметила, что впереди на Олимпиаде ещё много дисциплин, поэтому важно не переусердствовать, не надрывать себя, а подготовиться к следующей гонке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большунов принял решение пропустить спринт на Олимпиаде. До этого выиграл золото в скиатлоне.