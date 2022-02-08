Москва, 8 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Коронавирус будет преодолевать иммунитет, имеющийся у населения на сегодняшний день, через новые штаммы. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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«Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер», — сказал Гинцбург.

По его словам, никто не может сказать, как это скажется на других свойствах этого штамма: «Будет ли новый штамм более патогенен и более контагиозен — это дело второе».

Гинцбург подчеркнул, что прогнозировать что-либо в этой связи невозможно, поскольку уровень взаимодействия мутаций, которые позволят вирусу обходить иммунитет, с другими свойствами, эксперты предсказать не в состоянии.