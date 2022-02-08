Курск, 8 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Курской области, по данным на 8 февраля, от коронавируса привиты 516 подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Вакцинация подростков вакциной «Спутник М» началась в конце января. В два этапа прививают подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Из взрослых вакцинировано 96,8% от запланированного числа. Первым компонентом привиты 689 тыс. 647 человек. Полностью прошли вакцинацию 663 тыс. 978 курян.