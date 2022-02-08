Благовещенск, 8 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В детских поликлиниках Благовещенска за неделю резко возросло количество обращений с симптомами ОРВИ. Нагрузка на врачей выросла в два раза, сообщило 8 февраля ИА ПортАмур.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе, существенно чаще стали вызывать врачей на дом к несовершеннолетним пациентам. За сутки 7 февраля в поликлинике №4 столицы Приамурья приняли 120 детей и осуществили выезды по 180 вызовам.

Всего за сутки в Приамурье выявили 526 новых инфицированных коронавирусом (днём ранее — 649). Темп прироста за сутки управление Роспотребнадзора региона оценивает в 0,8%. Большинство заразившихся не привиты. Пневмония диагностирована у 3% пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске появились очереди в пункты приёма пациентов с симптомами ОРВИ. Только в одной поликлинике №4 принимают до 90 человек в день. Об очередях в «красную зону» благовещенцы сообщали в соцсетях.