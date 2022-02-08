Москва, 8 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Уровень мужских гормонов при COVID-19 у пациента снижается, однако он приходит в норму после его выздоровления. Данные соответствующего исследования Сеченовского университета 8 февраля приводит пресс-служба указанного вуза.

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«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такой результат был получен командой исследователей Сеченовского университета, на протяжении полугода собиравшей и изучавшей данные о гормональном статусе больных новым заболеванием на базе университетского коронавирусного госпиталя.

Кроме того, указывается, что в ходе исследования ученые наблюдали за 44 мужчинами с коронавирусом и 44 здоровыми добровольцами, являвшимися членами контрольной группы. При этом не было обнаружено никаких воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин, однако гормональный статус пациентов заметно ухудшался и сильно падали показатели тестостерона.

В то же время, отмечается, что это явление было временным и уже спустя три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и переболевшими COVID-19 спермограмма не показала.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — приводит пресс-служба слова главного исследователя, профессора Дмитрия Еникеева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что у детей симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» проявляются, как правило, через несколько дней после инфицирования.