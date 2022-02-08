Пекин, 8 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В четвертьфинал спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжницы Юлия Ступак, Вероника Степанова и Наталья Непряева. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Лыжи

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Ступак показала четвёртое время в квалификации. Степанова пришла 12-й, Непряева — 20-й. Ещё одна российская лыжница Христина Мацокина оказалась за пределами топ-30, став 45-й, и не вышла в четвертьфинал.

Победу в квалификации одержала шведская спортсменка Йонна Сундлинг, показавшая результат 3.09,03. За ней финишировали американка Рози Бреннан и представительница Швейцарии Надине Фендрих.