Краснодар, 8 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в коронавирусные стационары за сутки доставлены 479 пациентов, данные 8 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее сообщалось о 452 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего за сутки в регионе подтверждено 2 907 случаев заражения коронавирусом (2 863 — на утро 7 февраля), в том числе у 425 детей. Более половины новых пациентов выявлено в Краснодаре — там за сутки подтверждено 1512 случаев.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 162 434 человека, выздоровели 110 269 человек. Скончались 10 141 пациент с COVID-19.

В коронавирусных стационарах на утро 8 февраля находятся 5246 человек, из них с подтвержденным диагнозом — 3187. В тяжйлом состоянии на ИВЛ находятся 105 пациентов, ещё семь на ЭКМО. Амбулаторное лечение проходят 57 492 пациента с подтверждённым диагнозом и с подозрением на COVID-19.