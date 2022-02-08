Пекин, 8 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Женская сборная Канады по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В составе канадской команды шайбы забросили Брианна Дженнер, сделавшая дубль, Джейми Ли Рэттрей, а также Мари-Филип Пулен, которая реализовала буллит. У американок отличились Дэни Камеранези и Алекс Карпентер.

Сборная Канады заняла первое место в группе А, одержав четыре победы в четырёх матчах. Американки стали вторыми. Сборная России идёт на третьем месте.

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