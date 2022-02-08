Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 897 человек с ковидным диагнозом, сообщили 8 февраля в федеральном опершатбе. Это на 345 человек больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Петербурге за прошедшие сутки выявили 11 014 случаев заражения коронавирусом. Это на 2358 случаев меньше, чем за предыдущие сутки, когда COVID-19 обнаружили у 13 372 человек. После достижения пиковых значений суточная статистика заражений в Петербурге начала снижаться.

За минувшие сутки от ковида в Петербурге скончались 67 человек, что на три ковид-пациента больше, чем за 6 февраля. Несмотря на резкий рост заболеваемости, статистика смертности в городе сохраняет свою стабильность.

В регионе за минувшие сутки выздоровели 9090 человек, что является рекордным показателем. Свежая статистика за прошедший день в 2,7 больше, чем за 6 февраля.

За всё время пандемии в Петербурге выявили 1 168 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 30 398 человек, а выздоровели — 902 877 человек