Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ временно переведены более 8,7 тыс. школьных классов. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 8759 классов в 672 школах», — уточнили в ведомстве.

Количество школьников, находящихся дома по заявлению родителей, то есть на смешанном формате обучения, когда ребенок учится дистанционно, но всю аттестацию проходит в своей школе, — 5517 человек.

Кроме того, по данным на 8 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса в Петербурге закрыты 134 группы в 68 детских садах.