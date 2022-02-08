Москва, 8 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. За сутки в России госпитализировали с коронавирусом 20 185 пациентов. Об этом 8 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По состоянию на 8 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 20 185 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 86,2%», — рассказали в штабе.

В 77 регионах страны зафиксировано увеличение числа госпитализации, с семи субъектах показатель снизился, ещё в одном остался без изменений. В штабе отметили, что штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 84 регионах России из 85.

За сутки выздоровели около 81,2 тыс. человек, что на 45% больше, чем накануне. Подтверждено 165 643 новых заражения, умерли 698 заболевших.