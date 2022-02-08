Афины , 8 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Греция подтвердила 18 855 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 7 февраля.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 2 066 696 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 109 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 24 210 человек.

В общей сложности 549 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 84,5% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа госпитализированы 364 пациента.

Сутками ранее сообщалось про 10 985 заражений и 95 смертей.