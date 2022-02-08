Париж, 8 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Недружественные действия европейских стран по отношению к России ведут к ошибке. Об этом Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от партии «Национальное объединение», заявила в вышедшем 8 февраля интервью телеканалу BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

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По её словам, в геополитической сфере нет друзей, но есть союзники. Ведение «холодной войны» против президента России Владимира Путина подталкивает его к сближению с Китаем, а это означает появление чего-то, похожего на новую империю. Это не входит в интересы европейских стран.

«Я выступаю в защиту суверенитета Украины, но <…> я совсем не верю, что Россия хочет вторгнуться в Украину», — заявила Ле Пен.

По её мнению, Франция должна поддерживать с Россией дипломатические отношения, сотрудничать в сферах экономики и культуры. Парижу при этом нужна «равная дистанция» и от США, и от РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО в случае своей победы на президентских выборах.

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