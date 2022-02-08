Благовещенск, 8 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Количество несовершеннолетних, привитых от коронавируса в Приамурье, приближается к 600. Всего вакцину получили 568 жителей региона в возрасте 12−17 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства региона.

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Подростков прививают вакциной «Спутник М». Уже истрачено 80% материала, который область получила для вакцинации первым компонентом. В министерстве здравоохранения Приамурья намерены применить всю партию, полученную регионом — 720 доз.

Всего прививки получили почти 60% взрослых жителей области. План по вакцинации в регионе выполнен на 74,7%. В целом прививочная кампания в Приамурье идёт медленно, констатировали в региональном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественных местах Благовещенска перестали прививать людей от коронавируса. В связи со снизившимся спросом на эту услугу вакцинация будет проходить только в поликлиниках.