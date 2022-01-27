Благовещенск, , 05:42 — REGNUM Медработники детских поликлиник Приамурья начали делать прививки от COVID-19 несовершеннолетним. Регион получил 720 доз вакцины «Спутник М», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Вакцинация ИА REGNUM

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Комплекты для прививок уже распределили по медучреждениям и ждут на вакцинацию амурчан 12−17 лет.

«В каждом конкретном случае решение о вакцинации несовершеннолетнего будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей», — подчеркнули в минздраве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье подавало заявку на получение 1000 доз вакцины от коронавируса для подростков. Амурчанам пообещали, что детей будут прививать исключительно добровольно.