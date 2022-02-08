Брянск, 8 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 68 пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 123 человека, скончались от осложнений шесть жителей.

Mil.ru В больнице

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С начала пандемии в Брянской области выявили 115 595 носителей инфекции. Справились с заражением 99 210 жителей, не смогли перенести осложнения и скончались 3 310 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 440 746 исследований на коронавирус.