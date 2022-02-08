Пекин, 8 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 завоевал российский сноубордист Виктор Уайлд в параллельном гигантском слаломе. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Тимофей Колесников Алёна Заварзина и Вик Уайлд

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Уайлд одержал победу в заезде за бронзовую медаль. Его соперником в решающем заезде был итальянский спортсмен Роланд Фишналлер.

В полуфинале Уайлд проиграл словенскому сноубордисту Тиму Мастнаку, в четвертьфинале победил корейца Сан Хо Ли, а в 1/8 финала — другого российского спортсмена Дмитрия Логинова.

Напомним, на Олимпийских играх — 2014 в Сочи Уайлд завоевал две золотые медали.