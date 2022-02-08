Вашингтон, 8 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что ему неизвестно решение российского руководства о дальнейших шагах в ситуации с Украиной. При этом «вторжение на Украину», намерение которого приписывают России, «было бы гигантской ошибкой», считает американский лидер.

Obamawhitehouse.archives.gov Джо Байден

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В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне у Байдена спросили, считает ли он, что президент России Владимир Путин «одобрит вторжение на Украину до конца зимы». Глава США ответил, что множество раз говорил с российской стороной, в том числе с Путиным, но не знает, принял ли сам Путин такое решение и знает ли он вообще, как поступить.

«Я знаю, что он находится в той позиции, когда может осуществить вторжение <…>, у него есть для этого возможности. Но я не знаю, что он будет делать. И я не думаю, что кто-то это знает, кроме него самого», — позднее добавил Байден.

Американский президент также подчеркнул, что вторжение на Украину «было бы гигантской ошибкой». Воздействие на Европу и остальной мир было бы катастрофическим, а Россия за это «заплатила бы высокую цену».

Байден добавил, что «прямо и очень откровенно» говорил об этом Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз отвергали версии о том, что якобы планируют «вторжение на Украину». Россия ни для кого не представляет угрозы, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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