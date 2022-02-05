Иерусалим, , 14:43 — REGNUM Израиль обратился к прибалтийским странам — Латвии, Литве и Эстонии — с требованием не передавать Украине системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишет Breaking Defense.

Минобороны Израиля заявило, что откажет этим трем странам в любом разрешении на поставку Киеву оружия израильского производства.

Данный шаг вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать отношения с РФ, отмечает издание со ссылкой на источники в минобороны.

В статье подчеркивалось, что Украина рассчитывает на получение израильской противотанковой ракеты «Спайк». Данный комплекс в разных вариациях есть у всех прибалтийских стран.

Предполагается, что более разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия. У этого государства, по данным Breaking Defense, есть варианты противотанковых систем LR, LR2, ER, SR.