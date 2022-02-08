Вашингтон, 8 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оговорился по ходу пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав Россию и Германию, говоря о стране, якобы намеренной «вторгнуться» на Украину.

Gage Skidmore Джо Байден

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«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока — 2» не станет, мы положим ему конец», — сказал он.

Также Байден уточнил, что, по его мнению, Вашингтон способен это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и Германия готовы к добросовестному продолжению переговоров с Москвой по российским предложения по гарантиям безопасности.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.