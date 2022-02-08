Тбилиси, 8 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 73 251 исследования на SARS-CoV-2 выявили 24 616 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 8 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Https://www.volgograd.ru/ ПЦР-лаборатория

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 350 454 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 124 442 победили инфекцию, в том числе 18 221 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 300 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 54 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6082 пациента, в оборудованных гостиницах — 1897.

Днём ранее в Грузии в ходе 33 905 исследований выявили 19 098 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 17 130 человек, скончались 34 пациента с COVID-19.