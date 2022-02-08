Кабул, 8 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что за последние сутки в Афганистане у 637 человек был диагностирован коронавирус, восемь человек скончалось, передаёт 8 февраля агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Джавед Хажир, пресс-секретарь министерства, заявил, что наибольшее число инфицированных выявлено в провинциях Кандагар, Нангархар, Каписа, Гильменд, Газни и Кабул.

По его словам, за сутки выздоровели 103 пациента, жертвами вируса стали восемь человек.

Эксперты говорят, что Афганистан столкнулся с четвёртой волной коронавируса.

Ранее министерство здравоохранения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что у министерства нет наборов для диагностирования штамма коронавируса «Омикрон» и призвала ВОЗ направить такие наборы в Афганистан.