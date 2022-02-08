Москва, 8 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Коснувшись новых долгосрочных максимумов у отметки $94 за баррель, нефть марки Brent слегка скорректировалась и показывала минимальную активность в течение дня, завершив торги 7 февраля немногим ниже уровня $93, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Xlwengineering.com Добыча нефти. Shell E&P

«Сегодня, 8 февраля, медвежий уклон сохраняется, но выглядит довольно скромно и пока не получает заметного развития.

Рынок выглядит перегретым, и появление любого отраслевого негатива способно спровоцировать весьма агрессивную фиксацию прибыли на текущих привлекательных уровнях.

В худшем случае таким медвежьим драйвером станет потенциальный прогресс в переговорах Ирана и США по ядерной сделке.

Шансы на подвижки в диалоге двух стран увеличились после решения Вашингтона восстановить исключения из санкций в ядерной отрасли, что создает предпосылки для разрешения вопроса и нефтегазового вопроса.

Иными словами, восьмой раунд переговоров может оказаться плодотворным, и это главный риск для текущего подъема на рынке энергоносителей.

Среди прочих факторов, которые могут добавить негатива на рынке нефти, можно выделить неоднозначное и неустойчивое отношение к риску.

Также снова растет защитный доллар, а это всегда в той или иной степени сдерживающий фактор для черного золота.

Помимо переговоров США и Ирана, на этой неделе повлиять на динамику котировок могут отраслевые данные от API и минэнерго США, а также ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.

В случае развития нисходящей коррекции Brent нарушит целостность уровня $92, что усилит давление на фьючерсы.

Впрочем, пока участники рынка не торопятся отказываться от своих прогнозов, где фигурирует отметка $100 за баррель», — считает эксперт.

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