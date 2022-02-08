Москва, , 08:19 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 7 февраля на Московской бирже снижалась после бурного роста 4 февраля и по итогам дня опустилась ниже $93 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча сланцевой нефти в США

Нефтяной рынок, несмотря на коррекцию, по-прежнему остаётся на восьмилетних максимумах.

Саудовская Аравия объявила о повышении минимальных отпускных цен на нефть для своих клиентов, и эта новость, видимо, не позволили рынку нефти упасть сильнее.

Холодная зима в США и Европе также пока препятствует переходу нефтяных цен в стадию коррекции.

Каких-либо объективных факторов, указывающих на окончание или даже на скорейшее окончание энергетического кризиса в мире, пока не заметно.

У цены Brent есть потенциал роста до $95 за баррель в среднесрочном периоде. Дальнейшее движение наверх будет зависеть прежде всего от динамики спроса и предложения на спотовом рынке.

Сегодня, 8 февраля, на утренних торгах цена на нефть Brent снизилась на 0,48%, до $92,50 за баррель,

На сегодня прогнозный коридор по цене Brent остаётся без изменений: $92−94 за баррель.

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