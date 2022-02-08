Веллингтон, 8 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Возможность покинуть Украину предложил рассмотреть гражданам Новой Зеландии, присутствие которых на украинской территории не является обязательным, новозеландский МИД. Об этом 8 февраля сообщает телеканал 1News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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«С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно», — сказал представителя внешнеполитического ведомства Новой Зеландии.

Кроме того, он призвал всех новозеландских граждан, находящихся на Украине, убедиться в том, что их документы для выезда из страны в порядке, а также уточнил, что «небольшое число» жителей Новой Зеландии обратилось в консульства страны для получения совета по ситуации на Украине в настоящее время.

«Новая Зеландия поддерживает близкие контакты с партнерами из консульства относительно планов на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация на Украине обострится», — добавил представитель МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нижняя палата японского парламента выразила озабоченность в связи с ситуацией вокруг Украины.