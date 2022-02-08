Сеул, 8 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вновь призвал Национальное собрание (парламент) страны как можно скорее утвердить законопроект о дополнительном бюджете, призванный помочь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Данное заявление он сделал 8 февраля в ходе заседания правительства.

«Мы не можем ни на миг откладывать поддержку мелких предпринимателей и самозанятых», — отметил Мун Чжэ Ин.

Напомним, что на прошлой неделе глава государства подчеркнул, что принятие дополнительного бюджета «жизненно важно».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее премьер-министр страны Ким Бу Гём намекнул на возможность увеличения дополнительного бюджета.