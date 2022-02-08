Сеул, 8 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трехсторонних переговоров министров обороны. Об этом 8 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, точная дата и формат встречи не определен, однако она состоится в ближайшее время.

«Окончательно решение ещё не принято, — сообщили в министерстве. — Дата может варьироваться в зависимости от формата встречи».

Между тем японское агентство Kyodo сообщило, что встреча пройдет в формате видеоконференции до конца февраля. Соответствующая договорённость, якобы, была достигнута 4 февраля в ходе трёхстороннего телефонного разговора представителей военных ведомств.

Известно, что министры обороны трёх стран планировали провести личную встречу в январе, однако отложили её из-за распространения штамма «Омикрон».

Последняя встреча глав оборонных ведомств трёх стран состоялась в ноябре 2019 года.