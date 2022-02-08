Пекин, 8 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов пропустит спринт на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

(сс)Granada Александр Большунов

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Отмечается, что Большунов сам решил пропустить спринт, поскольку ему тяжело дался скиатлон, проходивший на высоте.

По словам тренера, Большунову нужно сосредоточиться на других гонках, а процесс восстановления занимает больше времени, чем обычно.

Также он сообщил, что в сборной России замены не будет. В спринте выступят Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артём Мальцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большунов стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине, победив в скиатлоне.

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