Лондон, 8 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины привела к крупнейшему в Европе наращиванию военной мощи со времён холодной войны. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в материале для газеты TheTimes.

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По его словам, нынешний кризис затмевает произошедшее вокруг Украины в 2014 году. Вместе с тем есть надежда, что «принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис». Условие для успешного диалога — деэскалация, отметил Джонсон.

«Мы наблюдаем крупнейшее наращивание военной мощи в Европе со времен холодной войны», — написал глава британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон также заявил о намерении Британии усилить военное присутствие в Эстонии и на севере Европы. Кроме того, Лондон рассматривает возможность направить в юго-восточную часть Европы дополнительные боевые корабли и самолёты.

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