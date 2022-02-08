Пекин, 8 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Австрийский горнолыжник МаттиасМайер стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Горнолыжник

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Майер завоевал золотую медаль в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине, показал результат 1 минута 19,94 секунды.

Второе место занял американский спортсмен Райан Кокран-Сигл. Замкнул тройку представитель Норвегии Александер Омодт Кильде.

Майер побеждал в скоростном спуске на Олимпиаде в Сочи (2014) и супергиганте на Играх в Пхёнчхане (2018).