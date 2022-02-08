Сухум, 8 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 7 февраля в ходе 793 исследований выявили 483 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 173 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 37 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 46 851 носителя SARS-CoV-2. Из них 38 509 человек признали выздоровевшими, в том числе 306 — за последние двое суток. За всё время 605 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних двух суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследования на коронавирус. В течение 5 февраля в республике сообщили о выявлении 294 носителей SARS-CoV-2 в результате 499 исследований. За сутки не зарегистрировали ни одной смерти пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 198 человек.