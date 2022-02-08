Брюссель, 8 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Европейский союз обладает инструментами для внедрения болезненных для России ограничительных мер, однако Брюссель предпочел бы их не вводить. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Евросоюз имеет определенный набор инструментов в экономике, торговле и финансах, которые могут быть задействованы и будут иметь серьезные последствия для российской экономики… Будет хорошо, если этого не произойдет», — сказал Баррель.

По его словам, речь идет как о персональных санкциях, так и о секторальных и финансовых. Боррель подчеркнул, что в данном случае сдерживание является частью дипломатических переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. Отмечалось, что в ходе переговоров обсуждались антироссийские санкции, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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