Москва, 8 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Запад найдёт или выдумает повод для введения антироссийских санкций при его отсутствии. Например, заявит о возможном «нападении» России на соседние страны, заявил 8 февраля замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«По большому счёту, уже давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения к России подобного рода рестрикций они будут найдены, а точнее выдуманы, включая, как мы уже подчеркивали, бредовую идею-фикс о «нападении России на соседние страны», — сказал Панкин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время на Украине и в странах Запада заявляют о том, что Россия якобы усиливает «агрессивные действия» вблизи украинских границ. При этом Москве грозят введением санкций. Российские власти не раз отвергали подобные обвинения, подчёркивая, что Москва никому не угрожает и ни на кого не намерена нападать. Напротив, полагают в Москве, такие заявления — лишь повод для наращивания сил НАТО вблизи российских границ.

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