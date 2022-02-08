Вашингтон, 8 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Если Россия решится вторгнуться на территорию Украины, Вашингтон не оставит эти действия без ответа. Об этом после переговоров с канцлером Германии, которые состоялись 7 февраля, заявил президент США Джозеф Байден.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Прежде всего, США «ударят» по «Северному потоку — 2». Как заверил американский лидер, этому проекту будет положен конец.

«Если Россия вторгнется — это значит, что танки или войска снова пересекут украинскую границу, — тогда «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим этому конец», — заявил Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.

Читайте также: Салливан заявил о мерах против СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину

«Я обещаю вам, мы можем это сделать», — подчеркнул президент США.

В свою очередь Шольц ушёл от ответа на вопрос по поводу отключения газопровода. Он заверил, что Германия подготовила всё, чтобы в случае военной агрессии против Украины ввести жёсткие санкции, которые Берлин применит «вместе союзниками, со своими партнёрами, с США».

«Ясно, что военная угроза присутствует, об этом нельзя молчать, — подчеркнул Шольц. — Если будет военная агрессия, то за ней последует жёсткий совместный ответ».

»В том, что касается санкций, мы будем действовать согласованно», — заявил канцлер ФРГ, подчеркнув, что предпринятые шаги будут «очень, очень тяжёлыми для России».

Также по теме: Шольц заявил о готовности Германии к «затратным» шагам из-за Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2», с помощью которого российский природный газ будет поставляться в Германию, будет зависеть от действий России. По его словам, если РФ вторгнется на Украину, проект СП-2 будет остановлен тем или иным способом. Салливан напомнил, что на этот счёт указания главы Белого дома США Джо Байдена были «абсолютно чёткими».