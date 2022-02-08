Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Германия готова пойти на затратные для себя шаги против России в случае «вторжения» РФ на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 февраля в интервью CNN.

Канцлер Германии Олаф Шольц Олаф Косинский

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По словам главы немецкого правительства, Берлин поступит так же, как и его союзники, особенно США. Вместе с тем Шольц не стал упоминать газопровод «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон «положит конец» проекту Nord Stream 2, если Россия «вторгнется» на Украину.

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