Баку, 8 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 7 февраля выявили 4680 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 442 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в стране выявили 703 334 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 648 512 человек, в том числе 2134 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 45 924 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8898 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 7474 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 19 043 тестов. Выздоровевшими медики признали 4840 человек. Смерть наступила у 25 пациентов с диагнозом COVID-19.