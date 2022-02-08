Пекин, 8 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Сборная России опустилась на третье место в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Возглавили зачёт китайские спортсмены после победы фристайлистки Гу Эйлин в биг-эйре. Теперь у сборной Китая три золотые и две серебряные награды.

Второе место занимает сборная Швеции, у которой три золотые медали. Сборная России идет третьей, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.