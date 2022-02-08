Осло, 8 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Власти Норвегии планируют заставить проходить тестирование на коронавирус людей, которые по тем или иным причинам должны быть высланы из королевства. Об этом 7 февраля сообщило на своем сайте норвежское правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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В заявлении отмечается, что такая мера может быть введена в связи с тем, что у перевозчиков или у принимающей страны часто действуют требования о наличии справки с отрицательным тестом при посадке или въезде.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что Власти Киргизии собираются в ближайшее время отменить проверку наличия ПЦР-теста на коронавирус у лиц, которые прибывают в республику из других государств.