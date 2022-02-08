Пекин, 8 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Российский фигурист Евгений Семененко обошёл двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 8 февраля сообщает ИА REGNUM.

Jiel.b.free.fr Юдзуру Ханю

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Семененко получил за свой прокат 95,76 балла и лидирует в короткой программе. Ханю допустил ошибки и получил 95,15 балла.

Ранее Марк Кондратюк исполнил свою программу с ошибками и получил 86,11 балла. Андрей Мозалёв получил 77,05 балла.

Напомним, 7 февраля сборная России выиграла командный турнир на Олимпиаде. В состав команды входил Марк Кондратюк.

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