Сухум, 8 февраля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 7 февраля в ходе 7053 исследований выявили 1511 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 468 782 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 410 233 человека, в том числе 3094 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2428 пациентов с COVID-19, в том числе 101 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 776 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 12 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 3037 заражений коронавирусом в результате проведения 10 728 тестов. Врачи выписали за сутки 4542 человека, умерли 13 пациентов с COVID-19.